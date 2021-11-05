Людмила Самсонова победила Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над американкой Слоан Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Самсонова победила соперницу со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

Самсонова лишь один раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Российская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 57%). Её соперница не сделала ни одного эйса и ни разу не ошиблась на подаче, реализовав четыре брейк-пойнта из 11 (процент реализации — 36%). Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.

Таким образом, Россия повела в полуфинальном матче с США (1-0). Следующими на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Даниэль Коллинз, а также, если понадобится, — Дарья Касаткина/Вероника Кудерметова и Кэролайн Доулхайд/Коко Вандевей.