Людмила Самсонова победила Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над американкой Слоан Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг. Самсонова победила соперницу со счётом 1:6, 6:4, 6:3.
Самсонова лишь один раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Российская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 57%). Её соперница не сделала ни одного эйса и ни разу не ошиблась на подаче, реализовав четыре брейк-пойнта из 11 (процент реализации — 36%). Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.
Таким образом, Россия повела в полуфинальном матче с США (1-0). Следующими на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Даниэль Коллинз, а также, если понадобится, — Дарья Касаткина/Вероника Кудерметова и Кэролайн Доулхайд/Коко Вандевей.
- 5 ноября 2021
-
14:43
-
14:33
-
12:54
-
12:48
-
12:25
-
11:38
-
10:36
-
09:21
-
09:07
-
07:55
-
07:12
-
06:21
-
05:24
-
00:35
-
00:26
- 4 ноября 2021
-
23:36
-
22:42
-
19:46
-
17:00
-
16:50
-
16:29
-
15:40
-
15:21
-
15:02
-
15:02
-
14:28
-
14:05
-
13:04
-
12:07
-
12:06
-
11:26
-
10:53
-
10:47
-
10:36
-
10:22