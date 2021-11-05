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Людмила Самсонова прокомментировала победу в 1-м полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Людмила Самсонова прокомментировала победу в 1-м полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, которая одержала победу над американкой Слоан Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг, прокомментировала своё выступление. Самсонова обыграла соперницу со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

«Я очень счастлива. Просто не знаю, как это объяснить. Это был мой дебют в сборной в одиночке.

Две победы над Стивенс до этого? С ней всегда сложно играть. Каждый раз у нас получался решающий сет. Мне нужно было искать всё время какие-то новые решения», — сказала Людмила Самсонова на корте сразу после победы.

Во втором полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг россиянка Анастасия Павлюченкова сразится с американкой Даниэль Коллинз.

«Давай, Настя!» — пожелала ей удачи Самсонова.

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Людмила Самсонова победила Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг
Комментарии
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