Людмила Самсонова прокомментировала победу в 1-м полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Людмила Самсонова, которая одержала победу над американкой Слоан Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг, прокомментировала своё выступление. Самсонова обыграла соперницу со счётом 1:6, 6:4, 6:3.

«Я очень счастлива. Просто не знаю, как это объяснить. Это был мой дебют в сборной в одиночке.

Две победы над Стивенс до этого? С ней всегда сложно играть. Каждый раз у нас получался решающий сет. Мне нужно было искать всё время какие-то новые решения», — сказала Людмила Самсонова на корте сразу после победы.

Во втором полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг россиянка Анастасия Павлюченкова сразится с американкой Даниэль Коллинз.

«Давай, Настя!» — пожелала ей удачи Самсонова.