Людмила Самсонова прокомментировала победу в 1-м полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, которая одержала победу над американкой Слоан Стивенс в первом полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг, прокомментировала своё выступление. Самсонова обыграла соперницу со счётом 1:6, 6:4, 6:3.
«Я очень счастлива. Просто не знаю, как это объяснить. Это был мой дебют в сборной в одиночке.
Две победы над Стивенс до этого? С ней всегда сложно играть. Каждый раз у нас получался решающий сет. Мне нужно было искать всё время какие-то новые решения», — сказала Людмила Самсонова на корте сразу после победы.
Во втором полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг россиянка Анастасия Павлюченкова сразится с американкой Даниэль Коллинз.
«Давай, Настя!» — пожелала ей удачи Самсонова.
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