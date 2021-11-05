Коллинз — о победе над Павлюченковой: матч длился почти три часа? Я могу играть и дальше

Американская теннисистка Даниэль Коллинз прокомментировала волевую победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.



«Даже несмотря на то, что матч продолжался почти три часа, я могу играть и дальше. Сильная соперница, очень качественный теннис — шансы были у нас обеих. Рада, что у сборной остаются варианты на выход в финал.



В первом сете была не очень удачная игра с моей стороны. Было очень нервно, я иногда зажималась. Но я играла не только за себя, но и за команду. И рада, что у нас есть шансы на финал», — заявила Коллинз в послематчевом интервью.



Напомним, после победы Даниэль счёт в полуфинальном противостоянии сборных России и США стал ничейным — 1-1. Судьба путёвки в финал престижных соревнований решится в парной встрече Дарья Касаткина / Вероника Кудерметова — Кэролайн Доулхайд / Коко Вандевей.

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