Хуркач стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Париже

Польский теннисист Хуберт Хуркач первым вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта — 6:2, 6:7 (4:7), 7:5. Встреча продлилась 2 часа 13 минут.



Хуркач 17 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Дакворт выполнил семь эйсов, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.



За выход в финал «Мастерса» в Париже Хуркач поспорит с победителем матча между первой ракеткой турнира сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фритцем.



Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.