Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуркач стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Париже

Хуркач стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Париже
Комментарии

Польский теннисист Хуберт Хуркач первым вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта — 6:2, 6:7 (4:7), 7:5. Встреча продлилась 2 часа 13 минут.

Хуркач 17 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Дакворт выполнил семь эйсов, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в финал «Мастерса» в Париже Хуркач поспорит с победителем матча между первой ракеткой турнира сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фритцем.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.

Париж. 1/4 финала
05 ноября 2021, пятница. 16:15 МСК
Джеймс Дакворт
55
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 5
6 		6 4 7
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021