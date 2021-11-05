Хуркач стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Париже
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Польский теннисист Хуберт Хуркач первым вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта — 6:2, 6:7 (4:7), 7:5. Встреча продлилась 2 часа 13 минут.
Хуркач 17 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Дакворт выполнил семь эйсов, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
За выход в финал «Мастерса» в Париже Хуркач поспорит с победителем матча между первой ракеткой турнира сербом Новаком Джоковичем и американцем Тейлором Фритцем.
Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является другой россиянин Даниил Медведев, который примет участие в защите титула.
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