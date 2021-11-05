Кудерметова и Самсонова добыли для России путёвку в финал Кубка Билли Джин Кинг

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова одержали победу в парном матче полуфинальной стадии Кубка Билли Джин Кинг в противостоянии со сборной США. Соперника представляли Шелби Роджерс и Коко Вандевей. Матч закончился со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянок.



Встреча продлилась 1 час 14 минут. Кудерметова и Самсонова на двоих выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Роджерс и Вандевей 1 подача навылет и 1 двойная ошибка.



Таким образом, счёт в противостоянии России и США стал 2-1. Ранее Людмила Самсонова в трёх партиях обыграла Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова уступила Даниэль Коллинз.



За главный трофей командных соревнований сборная России поспорит с победителем встречи Австралия — Швейцария.