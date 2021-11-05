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Кудерметова и Самсонова добыли для России путёвку в финал Кубка Билли Джин Кинг

Кудерметова и Самсонова добыли для России путёвку в финал Кубка Билли Джин Кинг
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова одержали победу в парном матче полуфинальной стадии Кубка Билли Джин Кинг в противостоянии со сборной США. Соперника представляли Шелби Роджерс и Коко Вандевей. Матч закончился со счётом 6:3, 6:3 в пользу россиянок.

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Кудерметова и Самсонова на двоих выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Роджерс и Вандевей 1 подача навылет и 1 двойная ошибка.

Таким образом, счёт в противостоянии России и США стал 2-1. Ранее Людмила Самсонова в трёх партиях обыграла Слоан Стивенс, а Анастасия Павлюченкова уступила Даниэль Коллинз.

За главный трофей командных соревнований сборная России поспорит с победителем встречи Австралия — Швейцария.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
05 ноября 2021, пятница. 18:30 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
В. Кудерметова Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Коко Вандевей
США
Коко Вандевей
Ш. Роджерс К. Вандевей
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