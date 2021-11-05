Джокович не испытал проблем с Фритцем и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Париже. В матче 1/4 финала он обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час и 14 минут. За это время Джокович сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнта. На счету Фритца 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
За выход в финал соревнований Джокович поспорит с представителем Польшу Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Джеймса Дакворта из Австралии.
Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Его действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, который свой четвертьфинальный матч проведёт позже.
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