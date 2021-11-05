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Хуркач последним квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Хуркач последним квалифицировался на Итоговый турнир ATP
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Польский теннисист Хуберт Хуркач квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября. Выйдя в полуфинал «Мастерса» в Париже, уроженец Вроцлава стал последним участником престижных соревнований.

Ранее на ATP Finals также квалифицировались серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, норвежец Каспер Рууд и россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Действующим победителем Итогового чемпионата является Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Ранее определился и соперник Хуркача по полуфинальному матчу «Мастерса» в Париже — им стал первый номер мирового рейтинга АТР Новак Джокович.

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