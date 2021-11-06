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Кафельников отреагировал на выход сборной России в финал Кубка Билли Джин Кинг

Кафельников отреагировал на выход сборной России в финал Кубка Билли Джин Кинг
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Экс-первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал выход сборной России в финал командного турнира «Кубок Билли Джин Кинг».

«Ураа! Настю Павлюченкову, Люду Самсонову, Дашу Касаткину, Веронику Кудерметову и Катю Александрову с выходом в финал!!! Ну и El capitano Игоря Андреева с этим успехом», — написал Кафельников на своей странице в «Твиттере».

Напомним, соперником сборной России по полуфиналу была сборная США. В первом одиночном матче Самсонова обыграла Стоан Стивенс, однако через несколько часов счёт сравняла Даниэль Коллинз, переигравшая Павлюченкову. Решающее очко команде Андреева принесли Самсонова и Кудерметова, которые в парном матче одолели Шелби Роджерс и Коко Вандевей.

За главный трофей командных соревнований сборная России поспорит с командой Швейцарии. Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится в субботу, 6 ноября.

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