Самсонова — о выходе в финал Кубка Билли Джин Кинг: один из самых важных дней в жизни

Российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась эмоциями после выхода в финал Кубка Билли Джин Кинг.
«Трудно выразить словами, что я сейчас чувствую… Сегодня один из самых волнующих и важных дней в моей жизни! Мы в финале Кубка Билли Джин Кинг! Я счастлива!» — написала теннисистка на своей страниц в «Твиттере».
Напомним, соперником сборной России по полуфиналу была сборная США. В первом одиночном матче Самсонова обыграла Стоан Стивенс, однако уже несколько часов спустя счёт сравняла Даниэль Коллинз, переигравшая Анастасию Павлюченову. Решающее очко команде Андреева принесли всё та же Самсонова и Вероника Кудерметова, которые в парном матче одолели Шелби Роджерс и Коко Вандевей.
За главный трофей командных соревнований сборная России поспорит с победителем встречи Австралия — Швейцария. Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится в воскресенье, 7 ноября.
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