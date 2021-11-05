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Швейцария обыграла Австралию и стала соперником России в финале Кубка Билли Джин Кинг

Швейцария обыграла Австралию и стала соперником России в финале Кубка Билли Джин Кинг
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Сборная Швейцарии без особых проблем расправилась с командой Австралии в полуфинальной встрече Кубка Билли Джин Кинг. Судьба путёвки в финал решилась уже по итгам двух одиночных матчей: сперва Хиль Белен Тайхман обыграла Сторм Сэндерс (6:0, 6:3), после чего Белинда Бенчич оказалась сильнее Айлы Томлянович (6:3, 6:2).

Таким образом, проведение парного матча между командами не имеет никакого смысла — Швейцария пробилась в решающую стадию досрочно. Напомним, что второй финалист соревнований уже известен — им стала сборная России, которая в полуфинале обыграла команду США (2-1).

Финальные матчи Кубка Билли Джин Кинг запланированы на субботу, 6 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
05 ноября 2021, пятница. 20:35 МСК
Сторм Сэндерс
Австралия
Сторм Сэндерс
С. Сэндерс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3  
6 		6  
         
Хиль Белен Тайхман
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
05 ноября 2021, пятница. 22:10 МСК
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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