Швейцария обыграла Австралию и стала соперником России в финале Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Швейцарии без особых проблем расправилась с командой Австралии в полуфинальной встрече Кубка Билли Джин Кинг. Судьба путёвки в финал решилась уже по итгам двух одиночных матчей: сперва Хиль Белен Тайхман обыграла Сторм Сэндерс (6:0, 6:3), после чего Белинда Бенчич оказалась сильнее Айлы Томлянович (6:3, 6:2).

Таким образом, проведение парного матча между командами не имеет никакого смысла — Швейцария пробилась в решающую стадию досрочно. Напомним, что второй финалист соревнований уже известен — им стала сборная России, которая в полуфинале обыграла команду США (2-1).



Финальные матчи Кубка Билли Джин Кинг запланированы на субботу, 6 ноября.