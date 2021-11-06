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Тарпищев — о победе Медведева: Гастон выдал игру, какая у игроков бывает раз в три года

Тарпищев — о победе Медведева: Гастон выдал игру, какая у игроков бывает раз в три года
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Даниила Медведева в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Париже. В двух сетах россиянин обыграл Юго Гастона из Франции — 7:6 (9:7), 6:4.

«Французы болели за своего. Гастон играл без тормозов, здорово передвигался. Был раскован, играл в своё удовольствие. Даня играл неровно, но в нужные моменты мобилизовался.

Вроде подходит к форме, вопрос, насколько хватит психологического состояния. Но ключевые мячи Даня выигрывал. Гастон удачно играл, такие матчи у игроков раз в три года бывают.

Поведение публики нельзя назвать хамским. В Латинской Америке даже стулья кидают. Так что это ещё цветочки и привычно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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