Тарпищев — о победе Медведева: Гастон выдал игру, какая у игроков бывает раз в три года

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Даниила Медведева в полуфинал турнира категории «Мастерс» в Париже. В двух сетах россиянин обыграл Юго Гастона из Франции — 7:6 (9:7), 6:4.
«Французы болели за своего. Гастон играл без тормозов, здорово передвигался. Был раскован, играл в своё удовольствие. Даня играл неровно, но в нужные моменты мобилизовался.
Вроде подходит к форме, вопрос, насколько хватит психологического состояния. Но ключевые мячи Даня выигрывал. Гастон удачно играл, такие матчи у игроков раз в три года бывают.
Поведение публики нельзя назвать хамским. В Латинской Америке даже стулья кидают. Так что это ещё цветочки и привычно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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