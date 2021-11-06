Зверев разобрался с норвежцем Руудом в двух сетах и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

В Париже (Франция) на стадионе «Берси. Центральный корт» состоялся четвертьфинальный матч теннисного турнира серии Masters, в котором сошлись 24-летний немецкий теннисист Александр Зверев (4-е место рейтинга ATP) и 22-летний представитель Норвегии Каспер Рууд (8-й номер рейтинга ATP).

Встреча завершилась победой Зверева в двух сетах – 7:5, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 35 минут.

На счету Зверева 4 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 2 из 10 (20%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у его оппонента – 3 эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта после 3 попыток.

В полуфинале Александр Зверев встретится с 25-летним российским теннисистом Даниилом Медведевым (2-й номер рейтинга).