Медведев отреагировал на победу над французом Гастоном в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев (2-е место рейтинга), вышедший в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) после победы в 1/4 финала соревнований над 21-летним французом Юго Гастоном (103-е место рейтинга) со счётом 7:6 (9:7), 6:4, опубликовал в социальных сетях новый пост, посвящённый этому событию.
«Доволен тяжёлой победой сегодня вечером», — гласит пост Медведева в «Твиттере».
В полуфинале российский теннисист Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым. Матч пройдёт в субботу, 6 ноября.
Турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция) проходит с 1 по 7 ноября. Его призовой фонд составляет € 2,6 млн. Его действующим победителем является именно Медведев, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл немца Александра Зверева — 5:7, 6:4, 6:1.
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