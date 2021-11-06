Павлюченкова: не была уверена в решении поставить Самсонову на матч Кубка Билли Джин Кинг

30-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась о решении поставить Людмилу Самсонову в пару с Вероникой Кудерметовой на полуфинальный парный матч Кубка Билли Джин Кинг с представительницами США Шелби Роджерс и Коко Вандевей (6:3, 6:3).

«Она одна из самых замечательных девушек, которых я встречала в этом туре, и я так счастлива, польщена и горда тем, что она в нашей команде.

Я думаю, что у Людмилы светлое будущее, если она продолжит в том же духе, и она произвела на меня впечатление сегодня, потому что я на самом деле не была уверена в решении поставить её на матч. Конечно, это решение не имело бы ничего общего с её игрой, у нее потрясающая форма, но дело в том, что, когда у тебя дебют в таком формате и соревновании, это нечто иное, поэтому я не была уверена, как она справится с этим, но она всё сделала просто идеально. Я счастлива, что она здесь», — цитирует Павлюченову пресс-служба турнира.