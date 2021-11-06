Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Париже
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В четвертьфинале действующий чемпион Медведев в двух сетах обыграл 21-летнего француза Юго Гастона со счётом 7:6 (9:7), 6:4.
«Гастон тут так играет, что я знал, что мне необходимо показывать свой лучший теннис. Атмосфера была как на Кубке Дэвиса. И в первом сете случилось чудо. За это мы и любим теннис. На одном из сетболов он попал в линию подачей. Я думал, что будет эйс. Просто махнул рукой, отбил в корт – и в итоге выиграл сет. Это теннис», — приводит слова Медведева Tennis Majors.
За выход в финал турнира Медведев сразится с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
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