Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Париже

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В четвертьфинале действующий чемпион Медведев в двух сетах обыграл 21-летнего француза Юго Гастона со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

«Гастон тут так играет, что я знал, что мне необходимо показывать свой лучший теннис. Атмосфера была как на Кубке Дэвиса. И в первом сете случилось чудо. За это мы и любим теннис. На одном из сетболов он попал в линию подачей. Я думал, что будет эйс. Просто махнул рукой, отбил в корт – и в итоге выиграл сет. Это теннис», — приводит слова Медведева Tennis Majors.

За выход в финал турнира Медведев сразится с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.