Приостановившая карьеру Наоми Осака впервые провела тренировку на корте

Чемпионка четырёх турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака впервые провела тренировку на корте после того, как объявила, что приостанавливает карьеру.

Напомним, это произошло после поражения в матче третьего круга US Open – 2021 с канадкой и будущей финалисткой Лейлой Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6. На послематчевой пресс-конференции Осака расплакалась и объявила о паузе в карьере, однако не уточнила, сколько она продлится.

«Немного не в форме, но приятно вернуться. Очень хочу поблагодарить всех за добрые сообщения, я их очень ценю», — прокомментировала снимки Осака.

Фотографии доступны в «инстаграме» Наоми Осаки.

За время отсутствия Осака с третьего места опустилась на 13-ю строчку в рейтинге WTA.