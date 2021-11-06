Приостановившая карьеру Наоми Осака впервые провела тренировку на корте
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Чемпионка четырёх турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака впервые провела тренировку на корте после того, как объявила, что приостанавливает карьеру.
Напомним, это произошло после поражения в матче третьего круга US Open – 2021 с канадкой и будущей финалисткой Лейлой Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6. На послематчевой пресс-конференции Осака расплакалась и объявила о паузе в карьере, однако не уточнила, сколько она продлится.
«Немного не в форме, но приятно вернуться. Очень хочу поблагодарить всех за добрые сообщения, я их очень ценю», — прокомментировала снимки Осака.
Фотографии доступны в «инстаграме» Наоми Осаки.
За время отсутствия Осака с третьего места опустилась на 13-ю строчку в рейтинге WTA.
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