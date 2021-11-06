Даниил Медведев высказался о давлении со стороны трибун на турнире в Париже

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о давлении трибун на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В четвертьфинале турнира действующий чемпион Медведев в двух сетах обыграл 21-летнего француза Юго Гастона со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Зрители активно поддерживали местного игрока.
«Когда атмосфера на стадионе против вас, нужно смотреть правде в глаза. Вы должны попытаться одержать победу несмотря ни на что. Когда зрители против меня, я думаю: «Что ж, постараюсь обыграть своего соперника и толпу, потому что другого выбора у меня нет». Отчасти, я доволен собой, но это определённо был матч с высокой конкуренцией», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
За выход в финал турнира Медведев сразится с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
- 6 ноября 2021
-
11:42
-
11:04
-
10:05
-
09:37
-
04:09
-
03:16
-
01:38
-
01:33
-
00:59
-
00:05
- 5 ноября 2021
-
23:48
-
23:29
-
22:47
-
21:31
-
20:40
-
20:00
-
19:44
-
19:09
-
18:06
-
17:48
-
17:34
-
14:43
-
14:33
-
12:54
-
12:48
-
12:25
-
11:38
-
10:36
-
09:21
-
09:07
-
07:55
-
07:12
-
06:21
-
05:24
-
00:35