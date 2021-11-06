Даниил Медведев высказался о давлении со стороны трибун на турнире в Париже

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о давлении трибун на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). В четвертьфинале турнира действующий чемпион Медведев в двух сетах обыграл 21-летнего француза Юго Гастона со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Зрители активно поддерживали местного игрока.

«Когда атмосфера на стадионе против вас, нужно смотреть правде в глаза. Вы должны попытаться одержать победу несмотря ни на что. Когда зрители против меня, я думаю: «Что ж, постараюсь обыграть своего соперника и толпу, потому что другого выбора у меня нет». Отчасти, я доволен собой, но это определённо был матч с высокой конкуренцией», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

За выход в финал турнира Медведев сразится с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.