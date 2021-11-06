Пресс-служба ATP показала забавную реакцию Даниила Медведева на крики французской публики

Пресс-служба ATP показала забавную реакцию второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева на крики французской публики во время его матча с 21-летним французом Юго Гастоном на «Мастерсе» в Париже (Франция). Напомним, встреча завершилась победой Медведева со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Зрители при этом в агрессивной манере поддерживали местного игрока.
Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Также ATP предложила любителям тенниса самим подписать видео.
«Думаю, он говорит: Гастон для меня не проблема, я вышвырну его с турнира»
«Скажу от себя: я просто люблю этого парня»
«Продолжайте мечтать, французы»
«Выиграю и это будет на Tennis TV, бро!» — написали подписчики в комментариях.
За выход в финал турнира действующий чемпион Медведев сразится с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
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