Пресс-служба ATP показала забавную реакцию Даниила Медведева на крики французской публики

Пресс-служба ATP показала забавную реакцию второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева на крики французской публики во время его матча с 21-летним французом Юго Гастоном на «Мастерсе» в Париже (Франция). Напомним, встреча завершилась победой Медведева со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Зрители при этом в агрессивной манере поддерживали местного игрока.

Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Также ATP предложила любителям тенниса самим подписать видео.

«Думаю, он говорит: Гастон для меня не проблема, я вышвырну его с турнира»

«Скажу от себя: я просто люблю этого парня»

«Продолжайте мечтать, французы»

«Выиграю и это будет на Tennis TV, бро!» — написали подписчики в комментариях.

За выход в финал турнира действующий чемпион Медведев сразится с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.