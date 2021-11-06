Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пресс-служба ATP показала забавную реакцию Даниила Медведева на крики французской публики

Пресс-служба ATP показала забавную реакцию Даниила Медведева на крики французской публики
Комментарии

Пресс-служба ATP показала забавную реакцию второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева на крики французской публики во время его матча с 21-летним французом Юго Гастоном на «Мастерсе» в Париже (Франция). Напомним, встреча завершилась победой Медведева со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Зрители при этом в агрессивной манере поддерживали местного игрока.

Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Также ATP предложила любителям тенниса самим подписать видео.

«Думаю, он говорит: Гастон для меня не проблема, я вышвырну его с турнира»
«Скажу от себя: я просто люблю этого парня»
«Продолжайте мечтать, французы»
«Выиграю и это будет на Tennis TV, бро!» — написали подписчики в комментариях.

За выход в финал турнира действующий чемпион Медведев сразится с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Новость по теме
Даниил Медведев высказался о давлении со стороны трибун на турнире в Париже
Даниил Медведев в полуфинале Парижа! И теперь он заработал за карьеру $ 20 млн призовых Даниил Медведев в полуфинале Парижа! И теперь он заработал за карьеру $ 20 млн призовых
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021