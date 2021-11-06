Медведев высказался о борьбе с Джоковичем за первое место в Чемпионской гонке ATP

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о борьбе с сербом Новаком Джоковичем за первое место в Чемпионской гонке ATP.

«Я об этом не думаю. Если бы я выиграл Индиан-Уэллс, может, стоило бы. C большой вероятностью Новак этого добьётся. Он больше об этом задумывается. Возможно, поэтому он сюда приехал», — приводит слова Медведева «твиттер» Tennis Majors.

Ранее Медведев вышел в полуфинал последнего в сезоне «Мастерса», который проходит в Париже (Франция), обыграв 21-летнего француза Юго Гастона со счётом 7:6 (9:7), 6:4. За выход в финал Даниил поборется с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Джокович, в свою очередь, разыграет путёвку в финал с поляком Хубертом Хуркачом.