Медведев высказался о борьбе с Джоковичем за первое место в Чемпионской гонке ATP
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о борьбе с сербом Новаком Джоковичем за первое место в Чемпионской гонке ATP.
«Я об этом не думаю. Если бы я выиграл Индиан-Уэллс, может, стоило бы. C большой вероятностью Новак этого добьётся. Он больше об этом задумывается. Возможно, поэтому он сюда приехал», — приводит слова Медведева «твиттер» Tennis Majors.
Ранее Медведев вышел в полуфинал последнего в сезоне «Мастерса», который проходит в Париже (Франция), обыграв 21-летнего француза Юго Гастона со счётом 7:6 (9:7), 6:4. За выход в финал Даниил поборется с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Джокович, в свою очередь, разыграет путёвку в финал с поляком Хубертом Хуркачом.
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