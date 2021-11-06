Россия – Швейцария: текстовая онлайн-трансляция финала Кубка Билли Джин Кинг

Сегодня, 6 ноября состоится финал Кубка Билли Джин Кинг – 2021. За командный титул сразятся сборные России и Швейцарии. По предварительным данным, во втором матче противостояния сойдутся 12-я ракетка мира финалистка «Ролан Гаррос – 2021» Анастасия Павлюченкова и 17-я ракетка мира чемпионка Игр в Токио – 2020 Белинда Бенчич. Борьбу за титул начнут вторые номера, их за 45 минут определят капитаны команд. Матч в парном разряде будет сыгран в последнюю очередь, если это потребуется в определении победителя.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Россия – Швейцария в финале Кубка Билли Джин Кинг.

В состав сборной России также вошли: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.