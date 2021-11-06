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Даниил Медведев – Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция 1/2 «Мастерса» в Париже

Даниил Медведев – Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция 1/2 «Мастерса» в Париже
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Сегодня, 6 ноября, состоится полуфинальный матча турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), где сойдутся четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев и второй номер рейтинга россиянин Даниил Медведев. Поединок поставлен третьим запуском на Центральном корте после игры серба Новака Джоковича с поляком Хубертом Хуркачем и начнётся не ранее 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Александр Зверев в полуфинале «Мастерса» в Париже.

Отметим, что теннисисты встречались на уровне ATP девять раз, в пяти из них побеждал Медведев. Примечательно, что в сезоне – 2020 Медведев и Зверев сошлись в борьбе за титул «Мастерса» в Париже, где в упорной борьбе победил Даниил со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

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