Прошла жеребьёвка турнира в Стокгольме, где сыграют Синнер, Маррей и Шаповалов

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 7 по 13 ноября. Отметим, что организаторы соревнований сдвинули финал на 13 ноября, чтобы его результаты могли повлиять на расклад в Чемпионской гонке ATP.
Возглавил посев турнира девятая ракетка мира итальянец Янник Синнер, он начнёт борьбу со второго круга, где сыграет с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) – квалифаер. Вторым сеяным стал канадец Феликс Оже-Альяссим, его соперником во втором круге станет либо Роберто Карбальес-Баэна (Испания), либо Филип Краинович (Сербия).
Также со второго круга возьмут старт в Стокгольме действующий чемпион канадец Денис Шаповалов (3) и британец Даниэль Эванс (4).
В основной сетке соревнований россияне отсутствуют. Ранее с них снялся Аслан Карацев. Призовой фонд турнира составил € 635 750.
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