Синнер, Оже-Альяссим и Бруксби снялись с Итогового турнира U-21 в Милане

Стали известны участники Итогового турнира U-21, который состоится в Милане с 9 по 13 ноября. Феликс Оже-Альяссим (Канада), Янник Синнер (Италия) и Дженсон Бруксби (США) попадали в число лучших молодых игроков до 21 года по итогам сезона, но в итоге приняли решение сняться с соревнований.

Список участников:



Карлос Алькарас (Испания)

Себастьян Баэс (Аргентина)

Юго Гастон (Франция)

Себастьян Корда (США)

Лоренцо Музетти (Италия)

Брэндон Накашима (США)

Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания)

Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)

Призовой фонд турнира составит $1 300 000. Матчи пройдут на хардовом покрытии. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.