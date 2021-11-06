Новак Джокович в рекордный седьмой раз завершит год на первой строчке рейтинга

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл Хуберта Хуркача из Польши в полуфинале турнира в Париже, обеспечив себе таким образом первое место в Чемпионской гонке ATP 2021 года. Напомним, в этом году ATP объявила о том, что первый теннисист по итогам года будет объявлен в соответствии с этим рейтингом, а не рейтингом 52 недель, в котором представитель Сербии уже давно обеспечил себе первое место.
Для Джоковича это уже седьмой раз, когда он заканчивает год в статусе лучшего теннисиста мира. Таким образом, он обгоняет американца Пита Сампраса (6) по этому показателю и устанавливает рекорд.
Ранее стало известно, что Даниил Медведев не стал брать уайд-кард на турнир в Стокгольме, поэтому россиянин теряет математические шансы догнать Новака в Чемпионской гонке ATP.
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