Новак Джокович вышел в финал турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача в полуфинале турнира в Париже со счётом 3:6, 6:0, 7:6 (7:5).
Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. За всю игру Джокович выполнил 5 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и 4 реализовал брейк-пойнта из 12. На счету Хурача 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк при 3 брейк-пойнтах.
В решающем матче турнира первая ракетка мира встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). Примечательно, что именно эти два теннисиста разыгрывали первое место в финале предыдущего розыгрыша. Тогда сильнее оказался представитель России со счётом 5:7, 6:4, 6:1.
Призовой фонд парижского турнира составил € 2 603 700. Финальный матч состоится завтра, 7 ноября.
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