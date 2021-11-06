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Новак Джокович вышел в финал турнира в Париже

Новак Джокович вышел в финал турнира в Париже
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача в полуфинале турнира в Париже со счётом 3:6, 6:0, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. За всю игру Джокович выполнил 5 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и 4 реализовал брейк-пойнта из 12. На счету Хурача 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк при 3 брейк-пойнтах.

В решающем матче турнира первая ракетка мира встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия). Примечательно, что именно эти два теннисиста разыгрывали первое место в финале предыдущего розыгрыша. Тогда сильнее оказался представитель России со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

Призовой фонд парижского турнира составил € 2 603 700. Финальный матч состоится завтра, 7 ноября.

Париж. 1/2 финала
06 ноября 2021, суббота. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		0 6 5
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Комментарии
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