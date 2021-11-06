Медведев обыграл Зверева и встретится с Джоковичем в финале турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира в Париже обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За весь матч Медведев выполнил 4 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Зверева 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта из 3.

В решающем матче Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который сегодня в трёх сетах обыграл Хуберта Хуркача из Польши.

Медведев является действующим победителем соревнований. В предыдущем розыгрыше он обыграл всё того же Зверева в финальной встрече со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

Последний раз матч между Джоковичем и Медведевым состоялся в финале US Open – 2021. Тогда россиянин одержал убедительную победу, не дав сербу выиграть в 4 турнирах «Большого шлема» за один сезон.