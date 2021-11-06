Даниил Медведев: люблю играть с Джоковичем, у нас всегда получаются близкие матчи

Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу предстоящего финала турнира в Париже, в котором он встретится с сербом Новаком Джоковичем.

«Мне нравится играть против Джоковича. Не знаю, нравится ли ему. Но у нас всегда получаются близкие матчи. Тяжелые физически. Я счастлив сыграть с ним снова», — приводит слова Медведева «твиттер» Tennis Majors.

Напомним, в полуфинале турнира в Париже Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 6:2. Джокович сегодня оказался сильнее Хуберта Хуркача из Польши со счётом 3:6, 6:0, 7:6 (7:5).

Последний раз игра между Джоковичем и Медведевым состоялась в финале US Open – 2021. Тогда россиянин одержал убедительную победу, не дав сербу выиграть в 4 турнирах «Большого шлема» за один сезон.