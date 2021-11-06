Джокович: надеюсь, что смогу начать финал в Париже лучше, чем на US Open

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего финала турнира в Париже, в котором первая ракетка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

«Завтра в финале меня ждёт большое испытание. Надеюсь, я смогу начать финал лучше, чем на US Open. Я должен сыграть свою лучшую игру. Это не гарантирует победу, но я готов к большой битве», — приводит слова Джоковича «твиттер» Tennis Majors.

Напомним, в полуфинале турнира в Париже Джокович сегодня оказался сильнее Хуберта Хуркача из Польши со счётом 3:6, 6:0, 7:6 (7:5). Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 6:2.



Последний раз игра между Джоковичем и Медведевым состоялась в финале US Open – 2021. Тогда россиянин одержал убедительную победу, не дав сербу выиграть в 4 турнирах «Большого шлема» за один сезон.