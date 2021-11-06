Турнир в Париже станет 30-м «Мастерсом» в истории, в финале которого выступит россиянин

Сегодня, 6 ноября, россиянин Даниил Медведев в полуфинале «Мастерса» в Париже обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 6:2. В финале он встретится с сербом Новаком Джоковичем. Это уже 30-й в истории тенниса финал «Мастерса», участие в котором примет российский теннисист.

Все финалы российских теннисистов на турнирах серии «Мастерс» (30):

1. Марат Сафин – 8 (5 побед / 3 поражения).

2. Даниил Медведев – 6 (пока 4/1).

3. Николай Давыденко – 3 (3/0).

4. Андрей Чесноков – 5 (2/3).

5. Карен Хачанов – 1 (1/0).

6. Евгений Кафельников – 5 (0/5).

7. Андрей Рублёв – 2 (0/2).

Финальная игра между Джоковичем и Медведевым состоится в воскресенье, 7 ноября, в 17:00 по московскому времени.