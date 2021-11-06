Медведев: думаю, что могу назвать Джоковича своим другом

Российский теннисист Даниил Медведев вспомнил о недавней тренировке с сербом Новаком Джоковичем. Напомним, завтра, 7 ноября, теннисисты встретятся в финале турнира в Париже.
«Я ожидал, что это будет хорошая тренировка, и она прошла замечательно. Мы играли 2 часа, 1 сет, потом разговаривали 15-20 минут. Мне нравится с ним что-то обсуждать. Думаю, что могу назвать его своим другом. Я надеюсь», — приводит слова Медведева в своём «твиттере» журналист Абид Мусаб.
Медведев является действующим победителем соревнований. В предыдущем розыгрыше он обыграл немца Александра Зверева в финальной встрече со счётом 5:7, 6:4, 6:1.
Последний раз матч между Джоковичем и Медведевым состоялся в финале US Open – 2021. Тогда россиянин одержал убедительную победу, не дав сербу выиграть в 4 турнирах «Большого шлема» за один сезон.
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