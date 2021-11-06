Тарпищев отреагировал на победу сборной России в Кубке Билли Джин Кинг

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу женской сборной России по теннису на Кубке Билли Джин Кинг.

«У девочек сложилась очень дружная команда, очень ровная, полная взаимозаменяемость, все внесли лепту. Сегодня был тяжёлый выбор, кого ставить. Касаткину поставили под соперницу, потому что она умеет с ней играть. Самсонова же до этой игры уже имела 2-0 над Бенчич. Так и тут сложилось, нагнетала скорость, адаптировалась, не дала Бенчич созидать на корте. Задача была не сбавлять скорость. В итоге, заслуженно победили», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.