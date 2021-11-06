Бенчич: я отдала всё сердце Швейцарии. Верю, что сегодня мы заслуживали победы

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась по поводу поражения в финале Кубка Билли Джин Кинг.
«Сейчас я чувствую расстройство. Я отдала всё сердце Швейцарии и думала, что всё сложится по-другому. Мы каждый день вкладывали всех себя, в каждый матч. Верю, что сегодня мы заслуживали победы. Я всегда верю, что спорт возвращает карму. Мы будем пробовать ещё, ещё и ещё. В конечном итоге мы выиграем», — передаёт слова Бенчич корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, в финале турнира швейцарские теннисистки уступили сборной России. Сама Бенчич проиграла Людмиле Самсоновой со счётом 6:3, 3:6, 4:6.
В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.
- 6 ноября 2021
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