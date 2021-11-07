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Павлюченкова рассказала, почему она не сыграла в финале Кубка Билли Джин Кинг

Павлюченкова рассказала, почему она не сыграла в финале Кубка Билли Джин Кинг
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, почему она не сыграла в финале Кубка Билли Джин Кинг. Напомним, теннисистку за 15 минут до начала матча с Белиндой Бенчич (Швейцария) заменила Людмила Самсонова, которая обыграла свою соперницу и принесла России победу в турнире.

«Такое решение было принято, потому что я проиграла свой матч (в полуфинале). Я реально понимала, что не готова на 100 процентов. Вот поэтому было принято такое решение. Я хотела показать всё, на что способна. Но решение есть решение», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

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