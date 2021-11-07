Людмила Самсонова отреагировала в своём «твиттере» на победу в Кубке Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Людмила Самсонова дала комментарий в своём «твиттере» по поводу победы в Кубке Билли Джин Кинг.

«Россия – чемпион мира! Невозможно описать эту неделю, это невероятное достижение. Безумно счастлива! Спасибо нашей команде, и, конечно же, огромная благодарность нашему капитану», — написала Самсонова.

Напомним, в финальном противостоянии сборная России обыграла команду Швейцарии. В первом матче Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4, а затем Людмила Самсонова оказалась сильнее Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.



В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.