Победа женской сборной России на Кубке Билли Джин Кинг стала 5-й в истории и 1-й с 2008-го

Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг пятый раз в истории. Предыдущая победа была датирована 2008-м годом.

Все победы сборной России в финалах Кубка Федерации (Кубка Билли Джин Кинг):

1. 2004. Москва. Россия – Франция – 3:2.

2. 2005. Париж. Россия – Франция – 3:2.

3. 2007. Москва. Россия – Италия – 4:0.

4. 2008. Мадрид. Россия – Испания – 4:0.

5. 2021. Прага. Россия – Швейцария – 2:0.

Напомним, в финальном противостоянии сборная России обыграла команду Швейцарии. В первом матче Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман из Швейцарии со счётом 6:2, 6:4, а затем Людмила Самсонова оказалась сильнее Белинды Бенчич — 3:6, 6:3, 6:4.



В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.