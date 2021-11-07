«Это было некрасиво». Бенчич о замене Павлюченковой перед финалом Кубка Билли Джин Кинг

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала замену в составе российской сборной. Перед финальным матчем Кубка Билли Джин Кинг Людмила Самсонова заменила Анастасию Павлюченкову.

«Я думаю, что это было некрасиво, если честно, и считаю, что в конце концов добро победит, и мы вернёмся и выиграем этот титул», — приводит слова Бенчич журналист Реем Абуллеил в своём «твиттере».

Напомним, в финале турнира швейцарские теннисистки уступили сборной России. Сама Бенчич проиграла Людмиле Самсоновой со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Россиянки впервые за 13 лет выиграли женский командный турнир.

В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.