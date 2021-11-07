Билли Джин Кинг поздравила с победой женскую сборную России

Бывшая первая ракетка мира, американка Билли Джин Кинг поздравила женскую сборную России с победой на турнире, который назван в её честь.

Поздравляем сборную России с победой в Кубке Билли Джин Кинг 2021 года! И Поздравляю Швейцарию с невероятной неделей. Сборная России выиграла свой пятый Кубок Билли Джин Кинг. Какая выдающаяся неделя для этой команды», — написала Билли Джин Кинг в своём «твиттере».

В первом матче противостояния Швейцарии и России Дарья Касаткина обыграла Белен Тайхман, а после этого Людмила Самсонова переиграла Белинду Бенчич. Счёт в матче стал 2:0 и встречу парного разряда не проводили… Россиянки впервые за 13 лет выиграли женский командный турнир.

В финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг в составе национальной команды России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.