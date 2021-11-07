Шрайвер обвинила Россию в жульничестве из-за замены перед финалом Кубка Билли Джин Кинг

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер высказалась о замене в составе российской сборной перед решающей встречей Кубка Билли Джин Кинг. Перед финальным матчем турнира со швейцаркой Белиндой Бенчич Людмила Самсонова заменила изначально заявленную Анастасию Павлюченкову.

«Россия жульничала, поменяв состав. Если бы я была в сборной Швейцарии, я бы подала протест. Это выглядит как вполне осознанная и спланированная манипуляция, которую из-за рейтинга и правил нельзя было разрешать делать», — написала Шрайвер у себя в «твиттере».

Напомним, в финале турнира швейцарские теннисистки уступили сборной России. Белинда Бенчич проиграла Людмиле Самсоновой со счётом 6:3, 3:6, 4:6. Россиянки впервые за 13 лет выиграли женский командный турнир.

В финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России выступали: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.