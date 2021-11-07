Циципас ответил на вопрос, кто станет следующей «Большой тройкой»

Третья ракетка мира Стефанос Циципас поделился мнением о смене лидеров в мировом мужском теннисе.
«Кто станет следующей «Большой тройкой»? Пока есть только Большой один – Новак Джокович. Он по-прежнему лучший в мире. Но Даниил Медведев, Александр Зверев и я дышим ему в спину. Мы можем стать следующей «Большой тройкой». Я в этом убеждён.
Никто не знает, сколько Джокович сможет оставаться в топе. Я продолжаю считать, что он на многое способен. Кто бы мог подумать, что Роджер Федерер будет играть в 40 лет? Я – нет. Но я уверен, что он вернётся», — приводит слова Циципаса Bild Sport.
Напомним, сегодня в 17:00 мск Новак Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым в финале парижского «Мастерса».
Последний раз матч между Джоковичем и Медведевым состоялся в финале US Open – 2021. Тогда россиянин одержал убедительную победу, не дав сербу выиграть в 4 турнирах «Большого шлема» за один сезон.
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