Берреттини вспомнил финал Уимблдона: я не мог есть, руки потели, а Джокович расслаблялся

Седьмая ракетка мира из Италии Маттео Берреттини вспомнил финал Уимблдона 2021 года с первым номером рейтинга Новаком Джоковичем. Встреча тогда закончилась победой сербского теннисиста со счётом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3.

Для Маттео Берреттини тот финал стал первым на турнирах «Большого шлема».

«Мои руки и ладони потели, я не мог есть, и у меня кружилась голова. А Джокович без всего этого расслаблялся перед матчем, слушая музыку в наушниках», — приводит слова Берреттини журналист Луиджи Гатто.

Напомним, сегодня в 17:00 мск Новак Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым в финале парижского «Мастерса». Серб попытается взять реванш за поражение в финале Открытого чемпионата США 2021 года (4:6, 4:6, 4:6).