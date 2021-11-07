Берреттини вспомнил финал Уимблдона: я не мог есть, руки потели, а Джокович расслаблялся
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Седьмая ракетка мира из Италии Маттео Берреттини вспомнил финал Уимблдона 2021 года с первым номером рейтинга Новаком Джоковичем. Встреча тогда закончилась победой сербского теннисиста со счётом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3.
Для Маттео Берреттини тот финал стал первым на турнирах «Большого шлема».
«Мои руки и ладони потели, я не мог есть, и у меня кружилась голова. А Джокович без всего этого расслаблялся перед матчем, слушая музыку в наушниках», — приводит слова Берреттини журналист Луиджи Гатто.
Напомним, сегодня в 17:00 мск Новак Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым в финале парижского «Мастерса». Серб попытается взять реванш за поражение в финале Открытого чемпионата США 2021 года (4:6, 4:6, 4:6).
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