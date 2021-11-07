«Мне нравилось, как он делал всё очень легко». Берреттини сравнил Федерера с Роналдиньо

Седьмая ракетка мира Маттео Берреттини поделился мнением о швейцарском теннисисте Роджере Федерере. Итальянец сравнил его с экс-футболистом «Барселоны» Роналдиньо.
«Я вырос, боготворя Роджера Федерера. Мне нравилось, как он делал всё очень легко и просто, почти как Роналдиньо. Достаточно посмотреть на то, каким он был на площадке, на его элегантность, на то, как он говорит, и на настроение, которое он даёт», — приводит слова Берреттини журналист Луиджи Гатто.
Итальянский теннисист Маттео Берреттини, который уже гарантировал себе место в числе восьми участников Итогового турнира АТР в Турине, снялся с «Мастерса» в Париже ещё до его начала. Сегодня, 7 ноября, пройдёт финал турнира в столице Франции, за титул сразятся россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.
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