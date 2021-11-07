Камельзон: обвинять победителей в жульничестве – что-то грязное, недоумки просто

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон высказался об обвинениях американской экс-теннисистки Пэм Шрайвер в адрес сборной России на Кубке Билли Джин Кинг. Ранее Шрайвер заявила, что замена Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову перед финалом была «осознанной и спланированной манипуляцией которую нельзя было разрешать делать».

«Я много командных турниров провёл, но про такую ситуацию в матче со Швейцарией я слышу впервые. Знаю, что мы заняли первое место и мы шли к нему, без всякого жульничества. Если есть такие спорные вопросы, существует очень грамотная судейская коллегия. Обвинять своего противника в жульничестве – очень нечистоплотно. Регламент судейской коллегии определяет попал мяч или нет, как коллегия скажет – так и есть. Существуют мировые правила проведения соревнований. Если коллегия посчитала, что всё было чисто, значит наша команда достойно заняла первое место. Мы не первый раз выигрываем этот турнир, и обвинять победителей в жульничестве – что-то грязное или недоумки просто.

В моей практике были такие экстренные замены. Теннис — это игра, может правильно мы сделали эту замену. Самая обычная игровая ситуация. Всегда выставляют сильнейшего против тебя», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.