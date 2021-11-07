Джокович высказался о предстоящей битве с Медведевым в финале «Мастерса» в Париже

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Это большой вызов, впереди большая битва. Я заметил, что в Париже Даниил нащупал свою лучшую игру, он стал меньше ошибаться. Но я тоже хорошо чувствую себя на корте и за его пределами. В нашей прошлой встрече Даниил переиграл меня, я же победил его в Мельбурне. Надеюсь, что смогу переломить ситуацию в свою пользу. Медведев сильно и остро подаёт, пропускает мало атак. Это было заметно в матче со Зверевым, также недавно мы сыграли с Даниилом плотный тренировочный сет», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Напомним, Джокович проводит первый турнир после поражения в финале US Open – 2021 от Медведева со счётом 4:6, 4:6, 4:6.