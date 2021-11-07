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«Какое отношение к этому имеет Билли Джин Кинг?!» Чесноков — о ребрендинге Кубка Федераций

«Какое отношение к этому имеет Билли Джин Кинг?!» Чесноков — о ребрендинге Кубка Федераций
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков раскритиковал переименование Кубка Федерации в Кубок Билли Джин Кинг.

«Мне вообще не нравится название, мне это настолько отвратительно, что не можете себе представить. Я считаю, что Кубок Федерации не должен носить какое-то конкретное имя. Извините меня, но какое отношение Билли Джин Кинг к этому имеет?! Вот спросите американцев — она что, является родоначальницей этого турнира? Исторически это совсем другой турнир. Это отвратительно. Может, никто ничего и не говорит, но думаю, что правда на моей стороне – Билли Джин Кинг не относится к этому турниру.

Давайте всё в Америку переименуем. А потом мы спрашиваем, почему к американцам некоторые так относятся. Почему это происходит? Я очень хорошо отношусь к Кинг, она великий теннисист и великий чемпион, но почему тогда Кубок Дэвиса не назовут Кубком Джимми Коннорса, например? Начало Кубка Федерации относится ещё к 1920-м, когда только появились на свет родители Билли Джин. Американцы — чистое быдло в этом плане. Ну а что могут сказать игроки? Все будут хавать и глотать американское дерьмо. Пусть они мне скажут, что этот турнир сделала Кинг», – приводит слова Чеснокова Metaratings.

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