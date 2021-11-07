Даниил Медведев – Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 7 ноября определится победитель заключительного «Мастерса» в текущем сезоне. В финале турнира в Париже (Франция) сойдутся действующий чемпион россиянин Даниил Медведев и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте после парного финала и начнётся не ранее 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович в финале «Мастерса» в Париже.
Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Победитель соревнований получит 1 тыс. рейтинговых очков и € 336 тыс.
В 2020 году Медведев завоевал титул в Париже, в финале обыграв немца Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1.
Отметим, что для Джоковича турнир в Берси – первый после поражения со счётом 4:6, 4:6, 4:6 от Медведева в финале Открытого чемпионата США – 2021.
- 7 ноября 2021
-
15:02
-
15:00
-
14:56
-
14:30
-
13:34
-
13:19
-
12:56
-
11:59
-
11:45
-
10:51
-
10:44
-
10:24
-
10:15
-
09:50
-
03:22
-
02:11
-
01:17
-
00:54
-
00:34
-
00:12
-
00:00
- 6 ноября 2021
-
23:54
-
23:29
-
23:21
-
23:08
-
22:54
-
22:47
-
22:38
-
22:32
-
22:22
-
21:52
-
21:17
-
20:51
-
20:30
-
20:15