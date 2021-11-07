Даниил Медведев – Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Париже

Сегодня, 7 ноября определится победитель заключительного «Мастерса» в текущем сезоне. В финале турнира в Париже (Франция) сойдутся действующий чемпион россиянин Даниил Медведев и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте после парного финала и начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович в финале «Мастерса» в Париже.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Победитель соревнований получит 1 тыс. рейтинговых очков и € 336 тыс.

В 2020 году Медведев завоевал титул в Париже, в финале обыграв немца Александра Зверева со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

Отметим, что для Джоковича турнир в Берси – первый после поражения со счётом 4:6, 4:6, 4:6 от Медведева в финале Открытого чемпионата США – 2021.