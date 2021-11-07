Медведев — Джокович: прямая трансляция финала «Мастерса» в Париже на «Евроспорте»

Сегодня, 7 ноября, состоится финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), где сойдутся россиянин Даниил Медведев (2) и серб Новак Джокович (1). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 17:00 мск. В прямом эфире противостояние покажет телеканал Eurosport 1.

Счёт личных встреч теннисистов — 5:4 в пользу Джоковича. При этом Новак выиграл все три первых матча между ними, в том числе на отказе Даниила в начале четвёртого сета 1/8 финала Кубка Дэвиса в 2017 году. Соответственно, 4 из 6 последних поединков остались за Медведевым, в том числе на харде в зале — в группе Итогового чемпионата ATP — 2020 в Лондоне (6:3, 6:3).

Два важнейших матча теннисисты провели в текущем сезоне. В финале Australian Open — 2021 верх взял серб — 7:5, 6:2, 6:2. В финале US Open сильнее оказался уже россиянин, лишивший Джоковича возможности выиграть все четыре мэйджора за один год — 6:4, 6:4, 6:4.