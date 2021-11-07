Медведев поделился ожиданиями от финала парижского «Мастерса» с Джоковичем

Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев высказался перед финалом парижского «Мастерса» с сербом Новаком Джоковичем.

«Конечно, победа на Открытом чемпионате США дала мне, возможно, некоторые тактические приёмы, которые я хочу повторить или использовать против Новака в этом финале.

В то же время мы все знаем, кто такой Новак. Если бы он не приспосабливался к обстоятельствам, его бы не было там, где он сейчас. Так что он определённо попытается что-то изменить, и заранее непонятно, что конкретно.

Думаю, да, против некоторых игроков вы чувствуете, что получаете уверенность благодаря последней победе над ними, но против Новака вы знаете, что он захочет обыграть вас ещё больше. Посмотрим, как всё пойдет», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

Напомним, сегодня в 17:00 мск Новак Джокович сыграет с россиянином Даниилом Медведевым в финале парижского «Мастерса».