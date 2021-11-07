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Патрик Макинрой обозначил своего фаворита в финале «Мастерса» Джокович — Медведев

Патрик Макинрой обозначил своего фаворита в финале «Мастерса» Джокович — Медведев
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Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой выделил своего фаворита на победу в финале парижского «Мастерса» между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и вторым номером рейтинга Даниилом Медведевым.

Пост доступен в официальном «твиттере» Патрика Макинроя.

«Матч монстров, финал «Мастерса» в Париже. Первый номер рейтинга Новак Джокович против второй ракетки мира Даниила Медведева. Я думаю, что эта встреча 51 на 49 в пользу Новака», — написал Макинрой у себя в твиттер-аккаунте.

Финальный поединок парижского «Мастерса» с действующим чемпионом россиянином Даниилом Медведевым Джокович начнёт в 17:00 мск.

Напомним, Новак Джокович проводит первый турнир после поражения в финале US Open – 2021 от Медведева со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

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