Джокович – о рекорде в рейтинге: трудно оценить масштаб этого достижения для всего мира

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал очередное историческое достижение. Джокович в седьмой раз заканчивает сезон в статусе лучшего теннисиста мира. Ранее рекорд принадлежал американцу Питу Сампрасу (6).

«Я очень ценю все свои рекорды и достижения. Быть первой ракеткой мира, вероятно, главное достижение в нашем виде спорта. Кроме того, завершение сезона на вершине рейтинга требует полной самоотдачи в течение всего года и последовательности, а также игры в лучший теннис на крупнейших соревнованиях, которые дают наибольшее количество очков, позволяющих вам занять высокое место.

Каждое достижение является для меня особенным. Я пытаюсь свыкнуться с тем фактом, что нахожусь в совершенно уникальном положении. Мне трудно оценить масштаб этого достижения не только для себя, но и для всего остального мира, пока я являюсь действующим игроком. Возможно, когда я закончу, у меня будет время поразмыслить над этим.

Конечно, я признателен и благодарен всему происходящему, но, так как я всё ещё играю, передо мной стоит следующая задача. Это другая цель, следующий турнир. Поэтому, на самом деле, у меня не так много времени, чтобы наслаждаться своим успехом. Я хочу перейти на следующую страницу», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.