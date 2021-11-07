«Эти двое всегда создают что-то особенное». ATP — о матче Медведева с Джоковичем

Пресс-служба ATP опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый предстоящему финалу турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), где за титул сразятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и второй номер рейтинга россиянин Даниил Медведев.

«Эти двое всегда создают что-то особенное», — говорится под видеороликами с самыми яркими моментами противостояний Джоковича и Медведева.

Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

По пути в финал Джокович (1) обыграл венгра Мартона Фучовича, вышел в четвертьфинал на отказе француза Гаэля Монфиса, одолел американца Тейлора Фритца и на тай-брейке победил поляка Хуберта Хуркача. Действующий чемпион Медведев (2) обыграл белоруса Илью Ивашко, американца Себастьяна Корду, француза Юго Гастона и четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева.

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 2 603 700. Победитель соревнований получит 1 тыс. рейтинговых очков и € 336 тыс.